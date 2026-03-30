Жители иркутского села Хомутово рассказали об обстановке во время паводка

Из-за активного таяния снега некоторые села в Иркутской области оказались подтоплены. На тяжелую ситуацию, в частности, жалуются жители населенного пункта Хомутово. Фото и видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

«Когда вода практически выходить стала из подполья, за 15-30 минут затопив подвал, мы вызвали эвакуацию и 29 марта вечером уехали. Так как электричество стали отключать и стало страшно. Те места которые считались возвышенностями оказались подтоплены», — поделился один из местных жителей.

По словам главы Хомутовского административного округа администрации Иркутского МО Алексея Иваненко, сейчас специалисты ведут противопаводковые работы в режиме повышенной готовности.

«На территории работает большая группировка ГУ МЧС России по Иркутской области, администрация Иркутского муниципального округа, Дорожная служба региона, Центр гражданской обороны, минприроды области, волонтеров, ГУ МВД России по Иркутской области», — написал он в своем телеграм-канале.

Задействовано 12 единиц техники, среди них — экскаваторы, вакуумные машины и передвижные насосные станции. Для ускорения откачки воды с наиболее сложных участков из Байкальска доставили дополнительную дизельную насосную станцию.

«Наиболее острая ситуация наблюдается на участках улиц Ракитная, 1-я Сельская, пересечении переулка Западный и улицы Сельская», — уточнил Иваненко.

Глава округа поблагодарил за помощь предпринимателей, депутатов, местных жителей, а также волонтеров из «Единой России», «Молодежки Народного фронта» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».