Жители Химок пожаловались на набег закладчиков на подъезд

Закладчики повадились устраивать погромы в подъездах жилых домов в Химках. Об этом рассказали 360.ru местные жители.

«Наш линолеум дорогой и достаточно прочный, поэтому у них не получилось его порвать», — сообщила одна из жительниц.

Однако на других этажах, по ее словам, ситуация хуже: «кладоискатели» выламывают плинтуса и гнут электрические щитки. Кроме того, они разбивают замки от дверей на крышу и сбивают ушко, чтобы нельзя было запереть проход.

На самой крыше жители находили шприцы и остатки от пакетов.

«Ничего не опломбировано, никто не в курсе вообще, что там есть доступ к крыше. Всем абсолютно все равно, что это небезопасно, что туда может кто угодно попасть и что угодно там делать», — добавила женщина.

В городской администрации сообщили 360.ru, что управляющая компания знает о сложившейся ситуации.

