Правоохранители обнаружили 1 кг наркотиков в квартире петербургского закладчика

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 35-летнего мужчину, занимавшегося сбытом запрещенных веществ. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант работал курьером онлайн-магазина, специализирующегося на наркотиках. В его квартире оперативники обнаружили килограмм запрещенных препаратов и целый набор приспособлений для изготовления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину, добавил «ФедералПресс».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте