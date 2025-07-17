Правоохранители обнаружили 1 кг наркотиков в квартире петербургского закладчика

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 35-летнего мужчину, занимавшегося сбытом запрещенных веществ. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант работал курьером онлайн-магазина, специализирующегося на наркотиках. В его квартире оперативники обнаружили килограмм запрещенных препаратов и целый набор приспособлений для изготовления наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину, добавил «ФедералПресс».
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