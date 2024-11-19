В пермском детсаду рухнул потолок, пострадал ребенок

СК начал проверку после сообщения об обрушении потолка в детсаду в Кунгуре

Следственный комитет по Пермскому краю начал проверку информации об обрушении потолка в детском саду в городе Кунгуре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В местных пабликах в социальных сетях ранее появилась информация, что в детсаду № 15 в Кунгуре обрушился потолок. Завирусились фотографии помещений, пол которых завален обломками светильников и штукатурки.

В результате обрушения пострадал один ребенок, ему оказали амбулаторную медицинскую помощь. СК усмотрел в ситуации признаки преступления по статье «Халатность».

«Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ЧП», — заявили в пресс-службе.

Ранее уголовное дело возбудили после обрушения штукатурки в подмосковном детском саду.