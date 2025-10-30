Жители дома в Коммунарке не смогли въехать во двор и сломали шлагбаум

Жители Коммунарки сломали шлагбаум, потому что не смогли проехать к дому на улице Бачуринской. Соседи возмутились такому вандализму — нарушители еще до этого требовали предоставить доступ к шлагбауму, но отказались выполнять для этого правила. Подробнее о ситуации рассказали очевидцы в беседе с 360.ru.

По их словам, речь идет о хозяевах одной из квартир дома — это семейная пара. Сами они не живут там, сдают недвижимость мигрантам.

«Ранее они требовали доступа к шлагбауму для себя и своих жильцов, но отказались следовать принятому порядку пользования территорией и не предоставили необходимые документы», — заявила очевидица.

По ее словам, в день ЧП супруги не смогли проехать к дому из-за шлагбаума. Они несколько раз пытались его открыть, но не смогли. В итоге решили сломать.

Также 360.ru связался со старшей по дому. По ее словам, в их районе возникло немало проблем с парковкой и въездом из-за нескончаемого ремонта дороги.

«Вообще у нас очень много сложностей, а именно на улице, где это произошло: многолетний ремонт дороги и поджатие этого шлагбаума, с одним выездом из нашего жилищного комплекса. Потому это комплексная картина, которая выливается в том числе в дикое поведение людей», — сказала она.

По ее словам, вопрос об обращении в полицию пока решают. Так как речь идет об общем домовом имуществе, надо узнать, кто должен писать заявление — подрядная компания или кто-то из жителей.

Ранее депутат кировской городской думы Владимир Журавлев сломал шлагбаум во дворе дома. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.