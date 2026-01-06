Жители Астрахани пожаловались на штурм катка у Кремля ради бесплатного сеанса

Молодежь каждое утро выстраивается в огромные очереди и устраивает давку, чтобы бесплатно попасть на каток возле Кремля в Астрахани. Об этом 360.ru рассказала мать одной из девочек-подростков Карина.

Она сообщила, что школьники ходят на каток каждое утро с 25 января.

«Приезжать нужно за 2-3 часа. Кремль еще закрыт, но они уже охраняют ворота, а потом толпой бегут. Кто первый прибежал — тот и успел», — уточнила собеседница 360.ru.

Женщина добавила, что каток закрывают с 9:15, и с этого времени пускают только за 400 рублей.

«Вчера подруге дочери оттоптали ногу. Два дня подряд она так и не смогла попасть туда из-за того, что не хватило мест, хотя она приехала к Кремлю одна из первых — в 5:40 уже была там», — объяснила Карина.

Ранее подросток насмерть замерз в Волгоградской области в новогоднюю ночь. Тело 15-летнего школьника нашли на улице 1 января через дорогу от его дома, СК возбудил уголовное дело. Известно, что Новый год подросток отмечал в местном клубе.