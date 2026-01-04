Подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь в Волгоградской области

В Волгоградской области 15-летний школьник умер от переохлаждения в новогоднюю ночь. Его тело нашли на улице 1 января. Возбуждено уголовное дело, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба СКР.

Информация о гибели школьника в одном из сел Волгоградской области появилась в соцсетях. Поиски мальчика велись с 31 декабря, его нашли на следующий день мертвым с признаками переохлаждения.

«По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Глава СК России поручил <…> доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — сообщил Следком.

Источник V1.RU рассказал, что все произошло в селе Завязка в Киквидзенском районе. Подросток праздновал Новый год с друзьями в местном клубе и не вернулся домой. Мать забила тревогу, начались поиски. Тело мальчика нашли утром 1 января через дорогу от дома. Его семья считалась благополучной, не состояла на учете. Отец и старший брат уехали на службу в зону СВО.

