На Киолимском водохранилище прорвало дамбу

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы водохранилища

На Киолимском водохранилище в Карабашском городском округе из-за сильных дождей прорвало дамбу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, а также РЕН ТВ и издание «Карабашский рабочий».

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», — уточнили в МЧС.

Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления — Киолима, Мухаметова, Карасаева, Байдашева, Сактаева — призвали быть готовыми к эвакуации. Пока что люди вынуждены спасаться от воды на крышах домов, передал Telegram-канал Shot.

Общая длина плотины составляет 500 метров.

На Чукотке из-за сильных дождей 25 июля вышла из берегов река Каральвей. В результате паводка закрыли дорогу до Билибинской АЭС, об этом сообщили в Telegram -канале электростанции. А в мае прорыв дамбы произошел в Омской области.

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