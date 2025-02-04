Жителей Свердловской области попросили не открывать окна и носить маски

Из-за крупного пожара в цеху по производству полиэтилена в поселке Полеводство в Свердловской области местным жителям следует избегать нахождения на улице. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Свердловчанам посоветовали не открывать окна и носить маски, а также чаще проводить влажную уборку и отказаться от контактных линз. Также им рекомендовали не курить, промывать глаза, нос и горло и больше пить.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — добавили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора проведут лабораторные исследования и оценят качество воздуха по загрязняющим веществам.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о массовом отравлении в Пермском крае. В больницы за помощью обратились 29 человек. Выяснилось, что они ели шаурму, в которой были возбудители сальмонеллеза.