Жителей Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки БПЛА

Власти Сочи призвали горожан и гостей города покинуть набережные и укрыться в безопасных местах, несмотря на праздничный день. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Андрей Прошунин.

«Уважаемые жители и гости курорта Сочи. Сегодня праздничный день, но сейчас необходимо покинуть набережные и укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно», — написал он.

В Сочи и ФТ «Сириусе» несколько раз за день объявили угрозу атаки беспилотников.

«Сирены включались уже несколько раз. Примерно после 15:00 все началось. Взрывов пока не слышали. <…> На набережных тьма народу, все торопятся уйти», — рассказал 360.ru очевидец.

Аэропорт курорта временно не принимает и не отправляет рейсы. Туристам, планирующим вылет по расписанию, советуют оставаться в гостиницах и следить за новостями о возобновлении авиаперелетов. Внутри аэровокзала для уже прибывших пассажиров создали необходимые условия на время ожидания вылета.

