Жителей Сочи и Сириуса предупредили об угрозе смерчей

Штормовое предупреждение объявили в Сочи и федеральной территории Сириус 29 и 30 июня, есть вероятность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Смерчи могут пройти на море на участке Магри — Веселое.
Ведомство рекомендовало местным жителям следить за СМС-рассылкой, а также предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях. В МЧС посоветовали в случае шторма использовать непромокаемую одежду и обувь и по возможности не выходить из дома.
Ранее шторм обрушился на Сочи в середине июня. За сутки в городе выпала месячная норма осадков. Из-за дождей и сильного ветра в регионе падали деревья, происходил сход грунта. От ливней реки вышли из берегов и затопили дороги. Под воду ушла в том числе трасса Джубга — Сочи в районе Дагомыса.
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