Жителей Сочи и Сириуса предупредили об угрозе смерчей

МЧС объявило о штормовом предупреждении 30 и 29 июня в Сочи и Сириусе

Штормовое предупреждение объявили в Сочи и федеральной территории Сириус 29 и 30 июня, есть вероятность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Смерчи могут пройти на море на участке Магри — Веселое.

Ведомство рекомендовало местным жителям следить за СМС-рассылкой, а также предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях. В МЧС посоветовали в случае шторма использовать непромокаемую одежду и обувь и по возможности не выходить из дома.

Ранее шторм обрушился на Сочи в середине июня. За сутки в городе выпала месячная норма осадков. Из-за дождей и сильного ветра в регионе падали деревья, происходил сход грунта. От ливней реки вышли из берегов и затопили дороги. Под воду ушла в том числе трасса Джубга — Сочи в районе Дагомыса.