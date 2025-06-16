Жителей и гостей Сочи предупредили о сохранении шторма до конца вторника

Обрушившийся на Сочи шторм с сильными дождями затопил город. Месячная норма осадков превысилась за сутки. Об этом сообщил глава администрации Сочи Андрей Прошунин .

Он подчеркнул, что дожди до сих пор идут во всех районах и не остановятся до конца вторника, 17 июня.

«Практически все последствия падения деревьев и локальных сходов грунта ликвидированы. Новых подтоплений дорог и территорий на данный момент нет. Но наши службы готовы к немедленному реагированию», — заявил Прошунин.

Глава администрации добавил, что уборка города не прекратилась. Дежурные службы, спасатели и коммунальщики продолжили устранять последствия непогоды, перераспределяя людей и технику в самые пострадавшие районы.

Прошунин добавил, что непогода и осадки в Сочи сохранятся еще на сутки. К вечеру понедельника, 16 июня, усилится ветер, поэтому штормовое предупреждение продолжит действовать. Он призвал жителей и гостей города проявлять особую осторожность в этот период.

Пришедшие в Сочи сильные дожди привели к выходу рек из берегов и затоплению дорог. В частности, под воду ушла трасса Джубга — Сочи в районе Дагомыса. Об этом 360.ru сообщили местные жители. Они добавили, что растекшиеся ручьи в районе Нижняя Шаумяновка полностью заблокировали проезд транспорта.