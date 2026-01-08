Жителей Рыбинска возмутил запах гари из-за сжигания куриц на фабрике

Предприятие в Рыбинске стало массово сжигать тушки куриц после вспышки птичьего гриппа. Местные жители пожаловались, что из-за этого по городу разносится запах гари, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

В конце декабря фабрика начала набирать сотрудников, которые согласятся заниматься утилизацией куриных туш. По данным канала, птиц жгут прямо на поле с помощью покрышек.

Местные жители отметили, что в результате в Рыбинске появился смог и едкий запах.

