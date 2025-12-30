«Дети задыхались». Блогерша пожаловалась на соседку, распылившую перцовку на дверь

Блогер Екатерина Рябина чуть не ослепла, после того как соседка распылила перцовый баллончик на дверь ее квартиры. Женщина выражает свою агрессию уже не первый раз, рассказала пострадавшая 360.ru.

«В день, когда соседка распылила вещество в квартиру через дверь, нам собирали кухонный гарнитур, и ей, видимо, показалось это слишком громким», — предположила она.

По словам девушки, этим же раствором соседка залила тамбурную дверь. На общей площадке стоят три детские коляски, поэтому, допустила Екатерина, жидкость из баллончика при распылении могла оказаться и на них, что влечет за собой опасность.

Блогер обнаружила, что тамбурная дверь чем-то обмазана. Девушка почесала глаз, после этого он покраснел, и началась сильная боль. Также ее дети стали задыхаться и кашлять.

«Полицию не вызывали, все как-то сумбурно было. И состояние шоковое, но заявление написали», — отметила Екатерина.

Собеседница 360.ru рассказала, что соседка выражает недовольство буквально за любой шум в их квартире. Например, может начать стучать по батареям, когда играет маленький ребенок. Теперь блогер надеется, что женщина успокоится.

