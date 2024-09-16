Жителей Ростова-на-Дону призвали не выходить на улицу

Власти Ростова-на-Дону попросили горожан не выходить на улицу из-за дыма

Жителей Ростова-на-Дону призвали не открывать окна и не выходить на улицу из-за густого дыма. Обращение появилось в Telegram-канале городской администрации.

В мэрии причиной распространения дыма на город назвали шквалистый ветер.

«Рекомендуется закрыть все окна, при необходимости не выходить на улицу. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями», — отметили в заявлении.

Также водителей призвали быть осторожными при маневрировании на дорогах и учитывать возможность падения деревьев.

В Ростове-на-Дону уже зафиксировали 33 происшествия. В Пролетарском районе повалило 12 деревьев. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил о 50 крупных пожарах в 30 различных точках региона. Причиной возникновения возгорания он назвал сильный ветер и неосторожное обращение с огнем.