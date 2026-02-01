Жителей Пушкино напугали пачки купюр, похожие на взрывчатку

Жители Пушкино заметили на улицах предметы, похожие на банковские упаковки с купюрами по 500 рублей и заподозрили, что это могли быть ловушки. Фото находки опубликовали в паблике «Типичное Пушкино» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы публикации предположили, что внутри находились опасные элементы, которые могли сработать при попытке поднять предмет. Пачки лежали на видном месте, в снегу.

«Не клал — не поднимай. Друзья, золотое правило, от которого зависит ваша жизнь» — заявили в посте.

Официальных комментариев правоохранительных органов или экстренных служб пока не поступало.

Ранее в Красногорске 10-летний мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого прогремел взрыв. Мальчика госпитализировали с ампутацией нескольких пальцев руки и минно-взрывной травмой.