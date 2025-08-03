Жителей Камчатки предупредили об угрозе цунами

В акватории Тихого океана у побережья Камчатки произошел очередной ощущаемый афтершок, который привел к возможному подходу волны цунами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По оценкам специалистов, волна высотой не более 19 сантиметров может подойти к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров — к Усть-Камчатскому муниципальному округу, не более трех сантиметров — к к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

В МЧС отметили, что уйти подальше от берега необходимо, несмотря на небольшую высоту волн. Находящимся в прибрежных водах судам следует уйти в океан за 50-метровую изобату.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки на Камчатке произошло 10 ощутимых землетрясений. Самые сильные толчки достигали магнитуды 6,1 и 6,2.