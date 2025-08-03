На Камчатке за сутки ощутили 10 землетрясений

На Камчатке произошло десять ощутимых землетрясений, всего их было более 65

За минувшие сутки на Камчатке произошло 10 ощутимых землетрясений, всего их зафиксировали свыше 65. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

«С девяти утра 2 августа до восьми утра 3 августа (23.00 мск 2 августа) случилось десять ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего их зафиксировали свыше 65», — говорится в сообщении.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, самые сильные толки достигали магнитуды 6,1 и 6,2.

В конце июля на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 8,8 с 1952 года. На Северных Курилах также ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. В Северо-Курильском районе и на Камчатке ввели режим ЧС, объявили угрозу цунами.

Ранее на Камчатке впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенникова. Пепловые отложения достигли Кроноцкого заповедника.