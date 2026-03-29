В Дагестане энергетики вернули свет более 50% обесточенным потребителям

Дагестанские энергетики восстановили электроснабжение у более 50% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей республики. Об этом сообщил в телеграм-канале филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» –„Дагэнерго“».

Главный инженер «Дагэнерго» Саид Султанов рассказал, что технологические нарушения возникли из-за обрывов и схлестывания проводов. Кроме того, из-за схода селевых потоков получили повреждения опоры.

В компании отметили, что сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и 19 районах республики. В регионе работы на энергетических объектах ведутся круглосуточно, привлечены 112 бригад для устранения последствий удара стихии.

