Житель Владивостока натравил питбуля на женщину с ребенком

Во Владивостоке питбуль искусал женщину с ребенком, которые пришли к его хозяину разобраться в детском конфликте. Началась проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Потерпевшая женщина сообщила, что пришла со своим четырехлетним сыном в квартиру, расположенную на улице Фастовской, для установления обстоятельств детского конфликта. Мужчина открыл дверь, собака породы питбуль набросилась на них», — сообщили правоохранители.

Владелец собаки озвучил свою версию. Он заявил, что дверь квартиры была не заперта, и когда женщина открыла ее, пес бросился на незнакомцев. Полицейские начали доследственную проверку и отправили потерпевших на судебно-медицинскую экспертизу.

Женщина пришла к владельцу собаки пожаловаться на то, что его сын-подросток травит другого мальчика, сообщил Telegram-канал «112». Вместо разговора мужчина скомандовал «фас». Мать закрыла маленького сына свои телом, питбуль искусал обоих.

В Иркутской области бездомная собака искусала школьницу, когда та выгуливала своего бульдога. Девочку спас случайный прохожий, услышавший крики.