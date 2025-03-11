Житель Владимира получил ранения при атаке беспилотников на Липецкую область

Житель Владимира ранен на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области из-за падения БПЛА

Один мужчина пострадал и четыре машины повреждены в результате отражения массированной атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область. Об этом в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Во время массированного налета БПЛА, беспилотник упал неподалёку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Ранен один человек, осколками задеты 4 автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось», — написал он.

Получивший ранения мужчина — житель Владимира. Пострадавший рассказал, что специально остановил свою машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник.

С помощью вертолета санитарной авиации его доставили в Липецкую областную больницу. Врачи оказывают владимирцу всю необходимую медицинскую помощь.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО уничтожили 337 украинских беспилотников. Большую часть из них ликвидировали над территорией Курской области — там перехватили 126 дронов. Над Липецкой областью поймали восемь дронов.