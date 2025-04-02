Житель Владикавказа так боялся штрафа, что пошел на работу с ножевым ранением

Mash: сотрудник «Пятерочки» во Владикавказе пришел на работу с ножевым ранением

Сотрудник «Пятерочки» из Владикавказа вышел на смену с ножевым ранением в живот. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

За завтраком мужчина по имени Мухаммад повздорил с женой, и та пырнула его ножом. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, он сам обработал рану, приложил бинт и отправился на смену, несмотря на кровотечение. Сотрудник магазина боялся потерять в зарплате и получить выговор.

«Уже в магазине Мухаммад побледнел и упал в обморок — его увезли в реанимацию. А с супругой теперь разбирается товарищ майор», — добавил источник канала.

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