Житель Владикавказа так боялся штрафа, что пошел на работу с ножевым ранением

Сотрудник «Пятерочки» из Владикавказа вышел на смену с ножевым ранением в живот. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
За завтраком мужчина по имени Мухаммад повздорил с женой, и та пырнула его ножом. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, он сам обработал рану, приложил бинт и отправился на смену, несмотря на кровотечение. Сотрудник магазина боялся потерять в зарплате и получить выговор.
«Уже в магазине Мухаммад побледнел и упал в обморок — его увезли в реанимацию. А с супругой теперь разбирается товарищ майор», — добавил источник канала.
Ранее житель Ленобласти зарезал жену во время ссоры. Тело погибшей нашел ее зять. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье «убийство».
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