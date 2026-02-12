Житель Уфы два дня проходил с граненым стаканом в прямой кишке

Житель Уфы два дня ходил с граненым стаканом в прямой кишке и не обращался к врачам, надеясь на то, что выйдет само. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По словам мужчины, стакан попал туда случайно, во время экстремальных развлечений. Затем он лопнул, и осколки стекла стали угрожать жизни. Тогда пострадавший и отправился в больницу.

Врачи спасли жизнь горе-экспериментатора. Сейчас он под амбулаторным наблюдением, ему предстоит долгая реабилитация.

Ранее во Франции в заднем проходе 88-летнего мужчины нашли артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело, но пенсионеру все равно предстоит объяснить властям, откуда боеприпас оказался у него.