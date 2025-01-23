Житель Техаса начал палить по прибывшим к нему домой полицейским

В США произошел новый случай стрельбы. На этот раз ее устроил житель города Сан-Антонио в штате Техас. Он забаррикадировался в своей квартире и выстрелил в четырех полицейских. Об этом заявил телеканал CBS News .

По предварительным данным, сначала мужчина попытался покончить с собой, а когда на место прибыли правоохранители, которых вызвали его родственники, начал стрелять в них.

Всех пострадавших госпитализировали. Врачи диагностировали у них ранения, не опасные для жизни.

Источник CBS News отметил, что о других обстоятельствах и последствиях случившегося пока неизвестно. Для эвакуации стрелка привлекли спецназ.

В начале года стрельба произошла в клубе «Амазура» в районе Квинс в Нью-Йорке. В результате ЧП 11 человек получили ранения.