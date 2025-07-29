Житель Таиланда целый месяц пил только пиво и умер

Житель Таиланда Тависак Намвонгс в течение месяца употреблял исключительно пиво и погиб, не выдержав подобной диеты. Об этом сообщило издание Pulzo .

По словам 16-летнего сына Намвонгса, его отец целый месяц пил только пиво, ничего не ел и не принимал лекарства. В один из дней подросток вернулся из школы и нашел отца на полу без сознания. Он вызвал скорую помощь и полицейских. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину.

В доме погибшего на полу обнаружили более сотни открытых бутылок из-под пива. Они были расставлены так, чтобы в доме оставалось узкое пространство для передвижения.

Издание уточнило, что основная версия такого поведения погибшего мужчины — «недавно пережитый любовный разрыв».

Младший сын также рассказал, что его отец отказывался от всех видов пищи, хотя они с братом неоднократно предлагали ему поесть.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко предупредила россиян, что употребление холодных алкогольных напитков в жару, в том числе и пива, может привести к более быстрому перегреву организма и тепловому удару.