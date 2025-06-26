Врач Бутенко предостерегла от употребления холодного пива в жару

В зной многие россияне предпочитают пить холодные алкогольные напитки, например, пиво. Однако, как подчеркнула врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко в беседе с «Газетой.Ru» , такой метод не только не поможет достичь желаемого эффекта, но и может ухудшить состояние.

«Даже небольшая доза алкоголя приводит к негативным изменениям в организме, в первую очередь в кровеносных сосудах. Этанол за счет нейромедиаторов головного мозга (адреналина и норадреналина) усиливает кровообращение и провоцирует учащение сердечных сокращений. Сосуды расширяются и человек ощущает тепло во всем теле», — пояснила Елена Бутенко.

По ее словам, употребление даже холодных слабоалкогольных напитков в жару не приводит к охлаждению. Напротив, расширение сосудов может вызвать головную боль, которая еще больше ухудшит самочувствие в жаркую погоду. Таким образом, употребление алкоголя в жару может привести к более быстрому перегреву и тепловому удару.

Врач также отметила, что алкоголь не поможет согреться в холод.