Житель Свердловской области попытался ввезти в Россию нацистскую символику

В Свердловской области таможенники нашли в посылке из Германии 15 предметов с нацистской символикой. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, это были документы, фотографии, альбомы и одежда с запрещенными символами. Сам житель области, которому предназначалась посылка, объяснил, что собирает коллекцию.

Возбуждено дело об административном правонарушении, заказчику товара грозят штраф и конфискация.

Ранее Чертановский районный суд Москвы оштрафовал 26-летнюю стримершу на две тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики в игре Minecraft. Сама она утверждала, что не делала этого и что ее аккаунт мог использовать другой человек.