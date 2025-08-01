Стримершу оштрафовали за скриншот из Minecraft со свастикой

Чертановский районный суд оштрафовал 26-летнюю стримершу Анну Тихонову, известную как Cringanya, за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В октябре 2023 года девушка опубликовала скриншот из Minecraft с изображением свастики на фоне ковра в цветах российского флага. Еще тогда в комментарии к посту стримерша отметила, что аккаунт якобы использует кто-то, кроме нее, поскольку она не делала этот скрин.

После беседы с правоохранителями Анна удалила пост, однако ее признали виновной и назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жителя Москвы оштрафовали за посты во «ВКонтакте» с изображением свастики. Его обязали выплатить 22 тысячи рублей.