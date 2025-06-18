Житель Свердловской области получил восемь лет тюрьмы за обман пенсионеров

Житель города Реж Свердловской области в июле 2024 года вступил в сговор с группой злоумышленников и участвовал в хищениях денежных средств у пожилых людей. Преступники действовали по распространенной схеме: звонили пенсионерам, заявляя, будто их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и срочно нуждаются в средствах для разрешения ситуации. Об этом написал сайт tagilcity.ru .

Действуя по поручению преступников, гражданин посещал жилища жертв и лично получал крупные денежные суммы. Только за один день преступнику удалось обмануть три семьи пенсионеров, похитив у них соответственно 65, 100 и 304 тысячи рублей. Мошенник частично переправлял полученные деньги на заранее подготовленные банковские счета, а некоторую сумму присваивал себе.

Вскоре полиция смогла раскрыть преступление и задержать фигурантов дела. Суд признал виновника виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Более того, суд постановил вернуть пострадавшим всю украденную сумму, обязав осуждённого возместить каждому пенсионеру причинённый ущерб.