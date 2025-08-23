Подросток открыл стрельбу по общественному транспорту в Омске

Полиция Омска установила личность несовершеннолетнего, который повредил стекло троллейбуса выстрелом из пневматического пистолета. Сумма ущерба, причиненного подростком, составила 30 тысяч рублей, сообщил « Город55 ».

Происшествие случилось на улице Маяковского напротив остановки «Академия транспорта». Юноша взял оружие у знакомой и открыл стрельбу по стеклам транспортного средства. Обошлось без пострадавших.

Полицейские изъяли пистолет у 16-летнего нарушителя. Назначен ряд экспертиз.