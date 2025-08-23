Подросток открыл стрельбу по общественному транспорту в Омске
Полиция Омска установила личность несовершеннолетнего, который повредил стекло троллейбуса выстрелом из пневматического пистолета. Сумма ущерба, причиненного подростком, составила 30 тысяч рублей, сообщил «Город55».
Происшествие случилось на улице Маяковского напротив остановки «Академия транспорта». Юноша взял оружие у знакомой и открыл стрельбу по стеклам транспортного средства. Обошлось без пострадавших.
Полицейские изъяли пистолет у 16-летнего нарушителя. Назначен ряд экспертиз.
