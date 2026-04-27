Житель Самары погиб из-за рухнувшего на него дерева

Дерево упало на пешехода на проспекте Карла Маркса в Самаре. В результате ЧП мужчина скончался, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку соблюдения федерального законодательства о благоустройстве. По ее итогам примут решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Незадолго до ЧП в Самаре объявили штормовое предупреждение.

Ранее Следственный комитет начал проводить проверку по факту гибели двух человек из-за обрушения пород в заброшенной штольне в Селемджинском районе Амурской области. Трое мужчин 7 апреля спустились в шахту около поселка Токур. Когда они находились в штольне, произошло обрушение породы.

В результате один диггер поднялся сам, а двое других получили травмы и остались под завалами. Сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России из Хабаровского края спустились в штольню, но спасти пострадавших мужчин не удалось.