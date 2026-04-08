В Приамурье начали проверку после гибели двух мужчин в штольне

СК Приамурья: следователи начали проверку после гибели двух человек в штольне

Следователи начали проверку после гибели двух мужчин при обрушении пород в заброшенной штольне в Селемджинском районе Амурской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

В ведомстве уточнили, что Мазановский межрайонный следственный отдел проверит обстоятельства случившегося. По предварительной информации, трое мужчин спустились в рудник днем 7 апреля. Штольня расположена в районе поселка Токур.

Во время обрушения породы один из них выбрался сам. Два человека остались под завалами и получили различные травмы. Сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России из Хабаровского края провели поисковые работы, нашли погибших и подняли их на поверхность.

В сентябре 2025 года три человека погибли в штольне на горнодобывающем предприятии того же региона. По данным прокуратуры при проведении производственных работ произошла детонация взрывчатых веществ.