Житель Салавата рухнул с третьего этажа на скамейку, покричал и ушел

В Салавате мужчина упал с высоты трех этажей на скамейку, но видимых повреждений не получил. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.
На ролике видно, как житель Башкирии спикировал на скамью во дворе дома и издал вопль. После этого мужчина поднялся и ушел по своим делам.
Очевидцы сообщили, что через несколько часов видели упавшего — он был пьян. Также в Сети уточнили, что видео сняли на Ключевой улице.
Ранее москвич выжил после того, как его череп почти насквозь пронзила стрела арбалета. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и смог самостоятельно вынуть орудие из головы.
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