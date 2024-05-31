Житель Салавата рухнул с третьего этажа на скамейку, покричал и ушел

Mash Batash: в Башкирии мужчина спикировал с высоты на скамейку, встал и ушел

В Салавате мужчина упал с высоты трех этажей на скамейку, но видимых повреждений не получил. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash .

На ролике видно, как житель Башкирии спикировал на скамью во дворе дома и издал вопль. После этого мужчина поднялся и ушел по своим делам.

Очевидцы сообщили, что через несколько часов видели упавшего — он был пьян. Также в Сети уточнили, что видео сняли на Ключевой улице.

Ранее москвич выжил после того, как его череп почти насквозь пронзила стрела арбалета. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и смог самостоятельно вынуть орудие из головы.