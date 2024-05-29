Стрела из арбалета почти насквозь пронзила голову москвича. Он остался жив

Shot: москвич самостоятельно вытащил из своей головы арбалетную стрелу

Московские врачи спасают мужчину с простреленной головой. Стрела из арбалета почти насквозь пронзила череп, сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, житель столицы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После попадания стрелы он не потерял сознание и даже самостоятельно вытащил из головы орудие.

Перед этим мужчина убил свою супругу, уточнили журналисты. Это случилось на улице Пришвина в районе Бибирево.

«Вскоре уже в его голове оказалась стрела. Сейчас мужчина все еще в неадеквате», — добавили авторы материала.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. За дело взялся столичный СК.

В Новой Москве подросток убил домработницу. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в частном доме в поселке Первомайское.