Житель Подольска облил кефиром машину соседа за плохую парковку

Жителю Подольска не понравилось, что кто-то припарковал свою иномарку у тротуара напротив съезда для колясок, и он решил наказать непорядочного автовладельца подручными методами — облив машину кефиром. Об этом рассказал 360.ru его сосед Игорь.

По его словам, мужчина уже получил у жильцов дома репутацию борца за справедливость.

«Когда жильцы жаловались на шум в тихий час, он ходил разбираться, наводил порядок. Когда бомжи ошивались рядом с домом, он их выгонял. Пытался решать вопросы по проблемам в доме», — рассказал собеседник 360.ru.

Однако, по словам Игоря, мужчина славится непростым характером и любит угрожать, особенно когда выпьет, поэтому его удалили из домового чата. По его словам, соседа зовут Сергей, раньше он жил с супругой и ребенком, но затем они съехали от него.

«На днях он так исполнил, что оказался в телевизоре. Вообще это первый раз, но, думаю, что не последний», — подытожил житель города.

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