Житель Подмосковья получил три года условно за отрезанный мизинец

Можайский суд Московской области приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который на спор отрезал знакомому мизинец. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Судов общей юрисдикции Московской области .

Как следует из материалов суда, ссора произошла в августе 2025 года. Двое знакомых распивали алкоголь на даче и повздорили. Позже они так и не смогли вспомнить, с чего именно начался конфликт.

Во время перепалки один из мужчин стал провоцировать приятеля и предложил ему «на слабо» отрезать пальцы садовым секатором, уверяя, что тот не решится. Тот в какой-то момент схватил инструмент и отрезал собутыльнику мизинец. Потерпевший накинулся на своего обидчика, но в ответ получил по голове секатором.

