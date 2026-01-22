Жителя Тюмени задержали по делу об убийстве собутыльника на почве ревности

Правоохранители задержали жителя Тюмени, подозреваемого в убийстве собутыльника на почве ревности. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, конфликт вспыхнул во время застолья: 44-летний потерпевший упрекнул своего товарища в недопустимом поведении рядом с его сожительницей. В ответ фигурант схватил нож и ударил оппонента. Ранение оказалось смертельным.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.