Житель Подмосковья дважды за три года пытался убить сына

Baza: житель Подмосковья после второй попытки убить сына попал в реанимацию

Житель Подмосковья дважды за три года попытался убить сына и после второго раза попал вместе с ним в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В 2022 году молодой человек заявил родителям, что хочет отправиться на фронт.

Однако отец не одобрил его решения и попытался переехать сына на машине, чтобы тот стал инвалидом и не попал в армию. Мужчину приговорили к принудительному лечению.

Спустя три года юноша сломал шейку бедра. Его отец, уже вышедший из больницы, решил, что сын больше не сможет ходить, и ударил его ножом в живот.

Пострадавший тоже достал нож и ранил отца. В итоге обоих отправили в одну и ту же больницу.

Ранее на Кубани мать чуть не зарезала пятилетнего сына за то, что он ее не слушался. После этого женщина два часа не вызывала скорую помощь, а, когда та приехала, попыталась выдать происшествие за несчастный случай.

Однако история не убедила ни врача, ни следователей — против горе-матери возбудили уголовное дело.