На Кубани мать ударила ножом 5-летнего сына за непослушание

СК: против матери, которая пыталась убить сына на Кубани, возбудили дело

Жительницу Армавира заподозрили в покушении на жизнь собственного сына. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 27-летняя армавирка ударила своего пятилетнего сына ножом в грудь из-за того, что мальчик ее не слушался. В квартире они находились вдвоем. Женщина вызвала скорую помощь только спустя два часа. Мать попыталась представить случившееся как несчастный случай.

«Благодаря грамотной работе следователя СК и оперативных сотрудников полиции было установлено, что колото-резаное ранение мальчику причинила мать», — сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело о статье «Покушение на убийство», проводятся судебно-медицинские и другие экспертизы для сбора доказательной базы. Мальчика отправили в больницу.

В Нижегородской области мать пыталась сжечь сына живьем. После ссоры она подожгла кровать, на которой он спал.