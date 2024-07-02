Житель Пензенской области предстанет перед судом за угрозы убийством бывшей жене

В Пензенской области полицейские задержали жителя Наровчатского района, который намеревался убить бывшую супругу из-за переписки с мужчиной. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
При обращении в полицию женщина рассказала, что ее избил бывший супруг. Мужчина увидел ее переписку со знакомым, а после нанес ей множественные удары по голове и телу, а также угрожал убийством.
Сообщается, что бывшие супруги после развода продолжали жить вместе. Заведено уголовное дело.