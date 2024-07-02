Житель Пензенской области предстанет перед судом за угрозы убийством бывшей жене

В Пензенской области полицейские задержали жителя Наровчатского района, который намеревался убить бывшую супругу из-за переписки с мужчиной. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

При обращении в полицию женщина рассказала, что ее избил бывший супруг. Мужчина увидел ее переписку со знакомым, а после нанес ей множественные удары по голове и телу, а также угрожал убийством.

Сообщается, что бывшие супруги после развода продолжали жить вместе. Заведено уголовное дело.

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте