Житель Омска без водительских прав поджег свою машину после аварии

Житель Омска попал в ДТП и решил сжечь собственную машину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления внутренних дел.

Узнав о дорожной аварии на улице Богдана Хмельницкого, полицейские приехали туда и увидели, что автомобиль Subaru Forester охвачен огнем. В салоне иномарки никого не было. Очевидцы рассказали, что водитель внедорожника нарушил безопасную дистанцию и врезался в «Газель». Машину от удара вынесло на трамвайные пути. После этого водитель с пассажиркой вылезли из салона и скрылись.

Вскоре виновника удалось найти. Им оказался 21-летний местный житель, который рассказал, что покинул место ДТП, потому что у него не было водительских прав. Затем он вернулся вместе с друзьями, забрал из салона иномарки все ценное, облил бензином и поджег. Свой поступок он объяснил тем, что все равно не смог бы ездить на разбитом автомобиле.

Против молодого человека составили шесть административных протоколов. Материалы по делу передадут в суд.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 13-летнего мальчика, который пытался сжечь полицейские автомобили. Оперативники выяснили, что такое задание он получил от незнакомца в интернете.