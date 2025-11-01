В Петербурге 13-летний школьник пытался сжечь полицейские авто по заданию из интернета

Подросток по заданию неизвестного из Сети попытался поджечь полицейские машины в Санкт-Петербурге. Его задержали. При проверке выяснилось, что мальчику всего 13 лет, сообщила «Фонтанка» .

Источник издания уточнил, что поджог школьник пытался совершить возле отдела полиции в Красногвардейском районе.

После задержания он рассказал правоохранителям, что инструктаж и указание цели он получил от неизвестного из интернета.

В региональном главке МВД журналистам сообщили, что мальчик общался с куратором преступления в мессенджере. Сейчас по факту случившегося возбудили уголовного дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.