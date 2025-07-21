Житель Обнинска вылез на карниз восьмого этажа, чтобы его не увезли из города

Житель Обнинска вылез на карниз восьмого этажа и стоит там уже 16 часов, чтобы родители не увезли его из города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его версии, 24-летний молодой человек влюбился в местную жительницу и ради нее сбежал из аэропорта, куда его привезли родители. Он держит в руках два ножа и не подпускает к себе ни родителей, ни брата, ни дежурящих у дома спасателей.

При этом в Обнинске идет сильный дождь.

В начале июля мужчина вылез из окна дома на 11-м этаже в московском районе Чертаново и несколько часов сидел на балконе, требуя от переговорщиков, в частности, принести ему пиво. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.