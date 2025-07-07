Мужчина больше часа висит на окне 11-го этажа в Чертанове

В районе Чертаново на юге Москвы мужчина вылез из окна на 11-м этаже жилого дома и сидит на балконе уже около часа. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.

Причины поступка мужчины пока не известны. По словам местных жителей, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасательных служб и скорой помощи.

На протяжении получаса с молодым человеком разговаривает девушка, находящаяся этажом выше, и пытается его успокоить.

По словам собеседников 360.ru, за час до происшествия полицейские проходили по этажам дома и искали мужчину.

На момент публикации спасатели приступили к штурму. Они пытаются проникнуть на балкон, где находится молодой человек. В беседе с прибывшими переговорщиками мужчина попросил принести пиво. Иначе он грозится выпрыгнуть.