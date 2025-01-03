Житель Новосибирска переел шашлыка и едва не умер

Жителя Новосибирска отвезли в больницу с надрывом аорты после переедания шашлыка

Мужчина в Новосибирске попал в больницу из-за переедания шашлыка по фирменному рецепту во время праздничного застолья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, любитель поесть позвал друзей в гости на шашлык собственного приготовления. Мужчина съел несколько порций и запил алкоголем, а затем пожаловался на сильную боль в животе.

Новосибирца экстренно отвезли в местный центр Мешалкина, где врачи сразу поставили ему диагноз — расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте. Также ситуацию осложняла гипертония.

Спасти 150-килограммового пациента удалось лишь благодаря сложнейшей операции, которая шла порядка восьми часов. Теперь любитель шашлыков пошел на поправку.

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