Житель Новосибирска избил парня молотком за отказ в рукопожатии

В Новосибирске мужчина накинулся с молотком на парня за отказ в рукопожатии

В Новосибирске мужчина накинулся с молотком на молодого человека, когда тот отказался пожать ему руку. Об этом 360.ru рассказала знакомая пострадавшего.

ЧП произошло в одном из цветочных магазинов города. Telegram-канал Shot отметил, что мужчина зашел в торговую лавку уже под закрытие. Вместе с молодой девушкой за прилавком сидел ее парень и ужинал бутербродами.

Мужчина протянул молодому человеку руку для знакомства, однако тот не стал ее пожимать, объяснив это тем, что ест. После этого обидчивый посетитель нецензурно обругал оппонента, а спустя несколько минут вернулся с молотком и накинулся на молодого человека.

«Пострадавший — парень девушки. Ей стало плохо, и он привез лекарства, а чтобы не мотаться, остался вместе с ней. И вот пришел постоянный клиент, который никогда с парнем не виделся, не пожали руки. Мужчина послал его на три веселые, но потом началась драка с молотком», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, у избитого плохо двигается рука и болит спина.

Ранее житель ЯНАО избил односельчанина деревянным брусом. Пострадавшему удалось выжить, несмотря на множественные повреждения и закрытую черепно-мозговую травму.