Жителю ЯНАО вынесут приговор за избиение односельчанина деревянным брусом

В ЯНАО пройдет суд над жителем Сеяхи, который во время застолья избил односельчанина деревянным брусом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.

Случай произошел еще в апреле этого года. Мужчина во время распития алкоголя вспомнил приятелю прошлые обиды, затем схватил деревянный брус и ударил им собутыльника по голове и телу.

Пострадавшему удалось выжить, несмотря на закрытую черепно-мозговую травму и множественные повреждения. Материалы уголовного дела были переданы в суд.

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