Житель Новой Москвы погиб в пожаре в жилом доме

В результате пожара, разгоревшегося в квартире жилого дома на улице Эдварда Грига в Новой Москве, погиб мужчина 1970 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Точную причину ЧП установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Щербинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.

Ранее крупный пожар разгорелся в Петербурге — в Петроградском районе вспыхнул заброшенный дом Ропса. Двухэтажное неэксплуатируемое здание находится по по адресу: Петровская коса, дом 9. Горение происходило по всей площади.

Для ликвидации ЧП направили четыре единицы техники и 20 специалистов, информация о пострадавших не поступала. По данным МЧС, пожар потушили в 16:18, через два часа после поступления сообщения о возгорании в экстренные службы.