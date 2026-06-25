Житель Нижегородской области предстанет перед судом по делу об убийстве мужчины ножом

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Лыскова Нижегородской области. Ему вменяют убийство, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в марте 2026 года фигурант поссорился с мужчиной. Во время конфликта он вооружился ножом и ударил оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом.