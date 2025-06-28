Житель Мытищ зарезал пенсионерку-собутыльницу

В Мытищах арестовали местного жителя, который зарезал свою 65-летнюю знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 26 июня 2025 года в поселке Пироговский мужчина был в гостях у знакомой. Во время застолья он поссорился с хозяйкой квартиры, схватился за нож и пырнул женщину. Она скончалась от полученных травм. Сотрудники полиции задержали 65-летнего подозреваемого.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смерти женщины.
«По предварительным данным, в квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчине предъявили обвинение по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее пьяный мужчина устроил поножовщину со знакомым на Ленинградском вокзале. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
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